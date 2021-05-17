Медитация и йога стали сейчас очень популярными терминами. Особенно с началом пандемии, когда жители всего мира закрыты в своих домах и люди вынуждены ограничивать свое общение с окружающими.

Это приводит к стрессам. Поэтому специалисты начали советовать медитацию. Но чем она полезна? Прежде всего тем, что позволяет расслабиться, успокоиться и отдохнуть. Факты ICTV расскажут тебе не только о том, как медитировать, но и какую музыку для этого выбрать.

Распространено мнение, что процесс медитации обязательно должен быть в позе лотоса. Но это не так. Достаточно лишь включить спокойную музыку и занять удобное для вас положение.

Среди треков, которые подходят для медитации, можно выбрать:

Arcs

Автор: Bengalfuel

Американская малоизвестная группа записала очень спокойную музыку, которая перенесет вас на вершины гор где-то в Тибете, позволит почувствовать, как дует легкий ветерок, и заставит вас задуматься о вещах, которые были спрятаны в глубинах вашего подсознания.

Radiant city

Автор: Robin Guthrie & Harold Budd

Эта мелодия перенесет вас в ночной город, шум которого уже притих и можно наслаждаться его тишиной и урбанистическими пространствами. Кто знает, возможно, именно эта мелодия подходит ночному мечтательному Киеву?

Refu

Автор: Christian Löffler

Если все же медитация под спокойную музыку вам не нравится, то стоит обратить внимание на достаточно ритмичный трек немецкого музыканта.

Жизнь — это движение. А эта мелодия прекрасно подчеркивает этот момент.

Slumber

Автор: Field Rotation

Еще один немецкий музыкант покажет вам, что дремота — а именно так переводится название трека, — может быть завораживающей. Спокойный, плавный ход мелодии позволит расслабиться после тяжелого дня и сбросить с себя весь груз ответственности.

Moments descend on my windowpane

Автор: Rafael Anton Irisarri

Мгновения спускаются на мое окошко — именно так нежно называется эта спокойная мелодия, напоминающая нам знакомые мотивы, которые мы никогда не вспомним. Однако она сможет вдохновить нас вспомнить об объятиях мамы, поцелуях любимого и душевных разговорах с друзьями.

Raw silk uncut wood

Автор: Laurel Hal

А этот инструментальный релиз берлинского электронного композитора с мотивами виолончели расслабит и освободит мозг от всех ненужных вещей.

The whispers

Автор: Harold Budd

Трек американского композитора авангардной и эмбиент-музыки является настоящим шепотом, который не мешает медитировать, а лишь заставит вас влюбиться в этот замечательный процесс познания себя.

I`m clean now

Автор: Grouper

Исполнение американской художницы и музыкантки Лиз Харрис является легким и нежным. Голос певицы будто сливается с инструментами и сам становится их неотъемлемой частью. Поэтому не станет диковинкой, что невнимательный слушатель может подумать, будто трек лишь электронно-инструментальный.

Melanholia ll

Автор: William Basinski

Меланхолическая мелодия американского композитора станет прекрасным дополнением к вашему плей-листу для медитации.

Call

Автор: Julianna Barwick

Эта мелодия действительно напоминает звон. Фортепианная ритмическая композиция станет прекрасным завершением медитации. Подарит облегчение и придаст силы двигаться дальше. С этой мелодией вполне смело можно медитировать перед началом рабочего дня. Она обязательно насытит вас необходимой энергией.

Медитация — это замечательный процесс, который стоит попробовать каждому. Но главное помнить, что это не о йоге или какой-то непонятной религии. Это о расслаблении и осознании себя. А главное — это замечательный помощник для предотвращения стрессов.

Кроме того, Факты ICTV писали подборку музыки для релакса, которая тоже может быть отличным помощником в медитации.