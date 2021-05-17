Медитация и йога стали сейчас очень популярными терминами. Особенно с началом пандемии, когда жители всего мира закрыты в своих домах и люди вынуждены ограничивать свое общение с окружающими.
Это приводит к стрессам. Поэтому специалисты начали советовать медитацию. Но чем она полезна? Прежде всего тем, что позволяет расслабиться, успокоиться и отдохнуть. Факты ICTV расскажут тебе не только о том, как медитировать, но и какую музыку для этого выбрать.
Распространено мнение, что процесс медитации обязательно должен быть в позе лотоса. Но это не так. Достаточно лишь включить спокойную музыку и занять удобное для вас положение.
Среди треков, которые подходят для медитации, можно выбрать:
Arcs
Автор: Bengalfuel
Американская малоизвестная группа записала очень спокойную музыку, которая перенесет вас на вершины гор где-то в Тибете, позволит почувствовать, как дует легкий ветерок, и заставит вас задуматься о вещах, которые были спрятаны в глубинах вашего подсознания.
Radiant city
Автор: Robin Guthrie & Harold Budd
Эта мелодия перенесет вас в ночной город, шум которого уже притих и можно наслаждаться его тишиной и урбанистическими пространствами. Кто знает, возможно, именно эта мелодия подходит ночному мечтательному Киеву?
Refu
Автор: Christian Löffler
Если все же медитация под спокойную музыку вам не нравится, то стоит обратить внимание на достаточно ритмичный трек немецкого музыканта.
Жизнь — это движение. А эта мелодия прекрасно подчеркивает этот момент.
Slumber
Автор: Field Rotation
Еще один немецкий музыкант покажет вам, что дремота — а именно так переводится название трека, — может быть завораживающей. Спокойный, плавный ход мелодии позволит расслабиться после тяжелого дня и сбросить с себя весь груз ответственности.
Moments descend on my windowpane
Автор: Rafael Anton Irisarri
Мгновения спускаются на мое окошко — именно так нежно называется эта спокойная мелодия, напоминающая нам знакомые мотивы, которые мы никогда не вспомним. Однако она сможет вдохновить нас вспомнить об объятиях мамы, поцелуях любимого и душевных разговорах с друзьями.
Raw silk uncut wood
Автор: Laurel Hal
А этот инструментальный релиз берлинского электронного композитора с мотивами виолончели расслабит и освободит мозг от всех ненужных вещей.
The whispers
Автор: Harold Budd
Трек американского композитора авангардной и эмбиент-музыки является настоящим шепотом, который не мешает медитировать, а лишь заставит вас влюбиться в этот замечательный процесс познания себя.
I`m clean now
Автор: Grouper
Исполнение американской художницы и музыкантки Лиз Харрис является легким и нежным. Голос певицы будто сливается с инструментами и сам становится их неотъемлемой частью. Поэтому не станет диковинкой, что невнимательный слушатель может подумать, будто трек лишь электронно-инструментальный.
Melanholia ll
Автор: William Basinski
Меланхолическая мелодия американского композитора станет прекрасным дополнением к вашему плей-листу для медитации.
Call
Автор: Julianna Barwick
Эта мелодия действительно напоминает звон. Фортепианная ритмическая композиция станет прекрасным завершением медитации. Подарит облегчение и придаст силы двигаться дальше. С этой мелодией вполне смело можно медитировать перед началом рабочего дня. Она обязательно насытит вас необходимой энергией.
Медитация — это замечательный процесс, который стоит попробовать каждому. Но главное помнить, что это не о йоге или какой-то непонятной религии. Это о расслаблении и осознании себя. А главное — это замечательный помощник для предотвращения стрессов.
Кроме того, Факты ICTV писали подборку музыки для релакса, которая тоже может быть отличным помощником в медитации.