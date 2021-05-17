Украинский дизайнер Андре Тан развелся с женой Алиной Харечко. Экс-супруги рассказали, что остались хорошими друзьями.

— Я благодарю тебя за эти 10 лет вместе, Андрей Николаевич. Мы построили классный бизнес и сеть с трех до 52 магазинов ATAn. Родили очень красивую дочку, пережили два банкротства и несколько кризисов в нашей компании, но в итоге сделали ее рентабельной, — написала Алина.

Харечко сказала, что не знает, как правильно назвать ее должность в их бизнесе, поскольку иногда она была HRом, финансовым аудитором, кризис-менеджером или PR- директором.

— Благодарю тебя за все. Мы начинали с дружбы, дружбой и заканчиваем. У моей дочки очень талантливый папа, которым точно можно гордиться, — подытожила Алина.

В свою очередь Андре Тан также поблагодарил жену за пройденный вместе путь.

— Мы расстаемся друзьями и сильно уважаем друг друга. Я благодарю тебя за эти 12 лет вместе, за красотку дочь, за то, что была рядом в банкротстве и в изобилии, — написал дизайнер.

Кутюрье подчеркнул, что любовь прошла у них обоих, но осталась дружба, уважение и благодарность.

Андре Тан и Алина Харечко

Алина Харечко и Андре Тан тайно поженились в 2012 году на Мальдивах. До этого они состояли в отношениях три года.

В 2016 году у пары родилась дочь София.

Ранее Андре Тан говорил, что у них начались конфликты из-за бизнеса.

Фото: Андре Тан, Алина Харечко