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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Каріна Зуєва |

Австралия показала резервное видео в полуфинале Евровидения 2021

Австралия показала резервное видео в полуфинале Евровидения 2021

В первом полуфинале Евровидения 2021 под пятым номером выступила представительница Австралии певица Montaigne с песней Technicolor. Однако сама артистка не появилась на сцене песенного конкурса, вместо этого представили резервное видео.

Несмотря на то, что Австралия закрыта на карантин, она все же приняла участие в Евровидении 2021 и показала резервное видео, которое полностью напоминает живое выступление.

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Такое видео в 2021 году предоставили все представители стран, на случай, если заболеют Covid-19 или не смогут приехать в Роттердам.

Как Литва выступила в полуфинале Евровидения 2021

В первом полуфинале Евровидения 2021 под первым номером выступила группа The Roop, которая представила Литву.

Музыкальный коллектив The Roop выступил с песней Discoteque, которая о музыке, ритме и движении.

Фото: Eurovision

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