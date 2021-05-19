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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Євгенія Шапоренко |

Много дыма, танцев и сильный вокал: выступление Roxen из Румынии на Евровидении

Roxen на Евровидение 2021

В первом полуфинале песенного конкурса Евровидение 2021 выступила представительница Румынии певица Roxen. Она показала номер под свою песню Amnesia.

21-летняя начинающая румынская певица должна была выступать на Евровидение 2020 года, но тогда конкурс отменили.

Вещатель TVR сохранил за артисткой право представлять Румынию на Евровидение в 2021 году, однако она должна была презентовать новую композицию.

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Девушка плотно работала над новым материалом, в результате чего она представила шесть композиций на выбор. Члены комиссии из TVR выбрали для Евровидения песню Amnesia.

Трансляция первого полуфинала Евровидения 2021

18 мая состоится первый полуфинал песенного конкурса Евровидение 2021. В этом году он пройдет в Роттердаме на сцене арены Ahoy Rotterdam.

В первом полуфинале выступят 16 участников. В частности под 15-м номером выступит группа Go-A, которая представляет Украину на конкурсе.

Онлайн-трансляцию первого полуфинала Евровидения 2021 — смотрите на Фактах ICTV.

Фото: Eurovision

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