В Роттердаме (Нидерланды) 18 мая стартует долгожданный песенный конкурс Евровидение 2021. Этот музыкальный праздник ждут все меломаны уже два года, так как конкурс в 2020 году не проводили из-за пандемии.

В прошлом году для всех стало шоком, что многие международные соревнования и конкурсы просто отменили, в частности речь идет и об Евровидение.

Однако даже такое значительное потрясение для организаторов Евровидения не новинка, так как конкурс за свою историю видел и не такое.

Интересные факты, скандалы, из ряда вон выходящие поступки и история Украины на конкурсе — все это Факты ICTV вместили в свой тест, чтобы вы могли проверить свои знания об Евровидении.

Трансляция первого полуфинала Евровидения 2021

18 мая состоится первый полуфинал песенного конкурса Евровидение 2021. В этом году он пройдет в Роттердаме на сцене арены Ahoy Rotterdam.

В первом полуфинале выступят 16 участников. В частности под 15-м номером выступит группа Go-A, которая представляет Украину на конкурсе.

Онлайн-трансляцию первого полуфинала Евровидения 2021 — смотрите на Фактах ICTV.