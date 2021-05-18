Второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение 2021 пройдет в четверг, 20 мая, в Роттердаме. В нем примут участие 17 стран.

Онлайн-трансляцию песенного конкурса можно будет посмотреть на двух украинских телеканалах — СТБ и UΛ Первый. Мероприятие начнется о 22.00 по киевскому времени.

Представитель Украины на Евровидении 2021, группа Go-A, выйдет на главную сцены Европы в первом полуфинале под 15-м номером.

Церемония открытия Евровидения 2021

В Роттердаме прошла церемония открытия Евровидения 2021, на которой присутствовали участники песенного конкурса.

Группа Go-A появилась на бирюзовой дорожке в костюмах в стиле стимпанк. Наряды участников коллектива были изготовлены из переработанного пластика.

Участник из Исландии не смог присутствовать на церемонии открытия Евровидения, поскольку у певца обнаружили коронавирусную инфекцию.