Электро-фолк группа Go-A попала в тройку лидеров первого полуфинала Евровидения 2021 по прогнозам букмекеров.

В международном рейтинге представитель Украины на песенном конкурсе занимает третье место. Первое и второе места букмекеры прогнозируют представителям Мальты и Кипра соответственно.

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По данному рейтингу, Украина имеет 94% на победу в первом полуфинале, который состоится сегодня, 18 мая, в Роттердаме.

Go-A выйдет на сцену под 15-м номером с полностью украиноязычной песней Шум.

Группа Go-A дважды выступала на репетиции Евровидения 2021

Группа Go-A дважды выступала на генеральной репетиции Евровидения 2021 перед первым полуфиналом.

Причиной повторного выступления стали технические проблемы со звуком на сцене Ahoy Arena. Также в подобной ситуации оказались представители Румынии и Мальты.

Фото: Go-A