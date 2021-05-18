PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Валентина Чорна |

Go-A в тройке фаворитов первого полуфинала Евровидения — букмекеры

Go-A

Электро-фолк группа Go-A попала в тройку лидеров первого полуфинала Евровидения 2021 по прогнозам букмекеров.

В международном рейтинге представитель Украины на песенном конкурсе занимает третье место. Первое и второе места букмекеры прогнозируют представителям Мальты и Кипра соответственно.

Читайте
Когда и где смотреть первый полуфинал Евровидения 2021

По данному рейтингу, Украина имеет 94% на победу в первом полуфинале, который состоится сегодня, 18 мая, в Роттердаме.

Go-A выйдет на сцену под 15-м номером с полностью украиноязычной песней Шум.

прознозы букмекеров перед первым полуфиналом евровидения 2021

Группа Go-A дважды выступала на репетиции Евровидения 2021

Группа Go-A дважды выступала на генеральной репетиции Евровидения 2021 перед первым полуфиналом.

Причиной повторного выступления стали технические проблемы со звуком на сцене Ahoy Arena. Также в подобной ситуации оказались представители Румынии и Мальты.

Фото: Go-A

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка