Группа Go-A дважды выступала на генеральной репетиции Евровидения 2021

Группа Go-A, которая будет представлять Украину на международном песенном конкурсе Евровидение 2021, дважды выступала на генеральной репетиции. Причиной стали технические проблемы со звуком.

Об этом сообщили представители Общественного на официальных страницах в социальных сетях.

Также дважды пришлось выступать представителям Румынии и Мальты.

Вероятно, это пошло на пользу солистке группы Go-A Екатерине Павленко. Поскольку 12 мая она пропустила репетицию концертного номера из-за плохого самочувствия.

Где и когда смотреть первый полуфинал Евровидения 2021

Уже сегодня, 18 мая, в Роттердаме пройдет первый полуфинал Евровидения 2021. Группа Go-A выйдет на сцену Ahoy Arena под 15-м номером.

Онлайн-трансляцию Евровидения 2021 можно будет посмотреть на двух украинских телеканалах — СТБ и UΛ Первый. Начало в 22.00.