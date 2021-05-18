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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Валентина Чорна |

Группа Go-A дважды выступала на генеральной репетиции Евровидения 2021

Go-A репетиція в Роттердамі

Группа Go-A, которая будет представлять Украину на международном песенном конкурсе Евровидение 2021, дважды выступала на генеральной репетиции. Причиной стали технические проблемы со звуком.

Об этом сообщили представители Общественного на официальных страницах в социальных сетях.

Также дважды пришлось выступать представителям Румынии и Мальты.

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Вероятно, это пошло на пользу солистке группы Go-A Екатерине Павленко. Поскольку 12 мая она пропустила репетицию концертного номера из-за плохого самочувствия.

Где и когда смотреть первый полуфинал Евровидения 2021

Уже сегодня, 18 мая, в Роттердаме пройдет первый полуфинал Евровидения 2021. Группа Go-A выйдет на сцену Ahoy Arena под 15-м номером.

Онлайн-трансляцию Евровидения 2021 можно будет посмотреть на двух украинских телеканалах — СТБ и UΛ Первый. Начало в 22.00.

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