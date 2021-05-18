Украинская группа Океан Эльзы станет хедлайнером фестиваля Atlas Weekend Friends Edition.

Об этом сообщили организаторы мероприятия на официальных страницах в социальных сетях. Они отметили, что Океан Эльзы никогда не выступает на фестивалях, поэтому зрителей ожидает особое шоу.

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Группа выйдет на сцену фестиваля Atlas Weekend Friends Edition 9 июля 2021 года. — Будет все, как мы с вами вместе любим, — написали участники группы Океан Эльзы. Переглянути цей допис в Instagram

Atlas Weekend 2021

Международный фестиваль Atlas Weekend 2021 пройдет без иностранных артистов из-за пандемии коронавируса.

Организаторы мероприятия отметили, что с 6 по 11 июля 2021 года на ВДНХ пройдет альтернативный фестиваль. А выступления зарубежных певцов им пришлось перенести на 2022 год.

Фото: Океан Эльзы