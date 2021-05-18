Известная американская певица Ариана Гранде вышла замуж за своего бойфренда, агента по недвижимости Далтона Гомеса.

Как сообщили инсайдеры, свадебная церемония исполнительницы была небольшой и интимной.

Никаких фото или видео со свадьбы в соцсетях Арианы, Далтона и их друзей пока нет.

— Церемония действительно была интимной — среди приглашенных было меньше 20 человек. Молодожены и обе семьи счастливы, — заяив представитель певицы.

Отмечается, что свадьба Арианы Гранде прошла в Монтесито, штат Калифорния.

Здесь певица вместе с бойфрендом проводила много свободного времени, несмотря на то, что жили они в ее доме в Лос-Анджелесе.

Помолвка Арианы Гранде

О том, что Ариана Гранде выходит замуж, стало известно в последние дни 2020 года.

Именно в конце декабря певица опубликовала серию милых фотографий со своим избранником, 25-летним агентом по недвижимости Далтоном Гомесом.

Кроме этого, на фото Ариана Гранде похвасталась роскошным бриллиантовым кольцом, подтвердив таким образом слухи о помолвке.

Далтон и Ариана начали встречаться в январе 2020 года. Певица на два года старше своего жениха.

Источник: People