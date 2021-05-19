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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Євгенія Шапоренко |

Мальта взорвала сцену танцами: как Destiny выступила на Евровидении

Destiny на Евровидение 2021

В первом полуфинале на Евровидении 2021 Мальту представила певица Destiny с танцевальным хитом Je Me Casse.

18-летняя артистка изначально искала для конкурса песню, которая будет взрывать танцполы.

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— Я искренне верю в эту песню. Она как напоминание женщинам об их независимости, напоминание о том, что нам не нужны мужчины, которые указывают нам, что делать, — отметила Destiny.

Трансляция первого полуфинала Евровидения 2021

18 мая состоится первый полуфинал песенного конкурса Евровидение 2021. В этом году он пройдет в Роттердаме на сцене арены Ahoy Rotterdam.

В первом полуфинале выступят 16 участников. В частности под 15-м номером выступит группа Go-A, которая представляет Украину на конкурсе.

Онлайн-трансляцию первого полуфинала Евровидения 2021 — смотрите на Фактах ICTV.

Фото: Eurovision

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