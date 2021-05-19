В первом полуфинале на Евровидении 2021 Мальту представила певица Destiny с танцевальным хитом Je Me Casse.
18-летняя артистка изначально искала для конкурса песню, которая будет взрывать танцполы.
— Я искренне верю в эту песню. Она как напоминание женщинам об их независимости, напоминание о том, что нам не нужны мужчины, которые указывают нам, что делать, — отметила Destiny.
Трансляция первого полуфинала Евровидения 2021
18 мая состоится первый полуфинал песенного конкурса Евровидение 2021. В этом году он пройдет в Роттердаме на сцене арены Ahoy Rotterdam.
В первом полуфинале выступят 16 участников. В частности под 15-м номером выступит группа Go-A, которая представляет Украину на конкурсе.
Онлайн-трансляцию первого полуфинала Евровидения 2021 — смотрите на Фактах ICTV.