Трансляция первого полуфинала Евровидения 2021

18 мая состоится первый полуфинал песенного конкурса Евровидение 2021. В этом году он пройдет в Роттердаме на сцене арены Ahoy Rotterdam.

В первом полуфинале выступят 16 участников. В частности под 15-м номером выступит группа Go-A, которая представляет Украину на конкурсе.

Онлайн-трансляцию первого полуфинала Евровидения 2021 — смотрите на Фактах ICTV.