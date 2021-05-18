Британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой в 50 лет. Об этом она сообщила на личной странице в Instagram.

Звезда опубликовала милое фото крошечных ножек своего ребенка и отметила, что она никогда никого так не сильно не любила.

— Прекрасное маленькое счастье выбрало меня в качестве своей матери. Это такая огромная честь для меня — принять в свою жизнь эту нежную душу. У меня не хватает слов, чтобы описать связь, которую я теперь разделяю с тобой, мой ангел, — написала супермодель.



Прибегала ли Наоми к процедуре ЭКО пока неизвестно. Модель не замужем, поэтому имя отца ребенка остается в тайне.

Ранее ни одного намека на беременность Наоми не было, поэтому новость о пополнении в семье звезды стала для всех неожиданностью.

Наоми Кэмпбелл показала безупречные формы

Известная американская супермодель Наоми Кэмпбелл показала свои идеальные формы в фотосессии топлес.

На черно-белой фотографии 50-летняя звезда появилась в плавках и с венком из перьев на голове. Фото было сделано во время съемок для британского глянца I-D в Кении.