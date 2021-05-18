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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Євгенія Шапоренко |

Наделали шума: у Go-A развалилась сцена во время репетиции на Евровидении

Go-A на Евровидении 2021

Уже в 22.00 по киевскому времени 18 мая стартует первый полуфинал песенного конкурса Евровидение 2021, на котором Украину под 15-м номером представит группа Go-A.

Коллектив уже провел несколько репетиций на сцене конкурса, которые увенчались для группы рядом трудностей.

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Без казуса не прошла и крайняя репетиция Go-A. Солистка коллектива Екатерина Павленко в Instagram рассказала, что прямо во время репетиции разъехался плот, на котором выступали музыканты.

— Короче, только что наделали шума. Сцену развалили. У нас только что разъехался плот, но мы все равно пели. Потому что мы крутые ребята, — заявила Павленко.

Трансляция первого полуфинала Евровидения 2021

18 мая состоится первый полуфинал песенного конкурса Евровидение 2021. В этом году он пройдет в Роттердаме на сцене арены Ahoy Rotterdam.

В первом полуфинале выступят 16 участников. В частности под 15-м номером выступит группа Go-A, которая представляет Украину на конкурсе.

Онлайн-трансляцию первого полуфинала Евровидения 2021 — смотрите на Фактах ICTV.

Фото: Eurovision

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