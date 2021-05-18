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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Каріна Зуєва |

Онлайн-трансляция первого полуфинала Евровидения 2021

Онлайн-трансляция первого полуфинала Евровидения 2021

Уже сегодня, 18 мая, состоится первый полуфинал песенного конкурса Евровидение 2021. В этом году он пройдет в Роттердаме на сцене арены Ahoy Rotterdam. Где смотреть Евровидение онлайн — читайте на Фактах ICTV.

В первом полуфинале выступят 16 участников. Группа Go-A, которая представит Украину на песенном конкурсе, выступит под 15-м номером.

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Онлайн-трансляцию Евровидения 2021 в Украине можно посмотреть на двух телеканалах — СТБ и UA:Перший. Первый полуфинал начнется в 22.00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция первого полуфинала Евровидения 2021

Песни участников первого полуфинала Евровидения 2021

Первый полуфинал Евровидения 2021 начнет представитель от Литвы — группа The Roop с песней Discoteque. Далее выступит певица Ana Soklič от Словении с песней Amen.

Третья участница, которая появится на сцене песенного конкурса, — представительница России — певица Манижа. Все песни первого полуфинала Евровидения 2021 собрали Факты ICTV.

Фото: Eurovision

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