18 мая умер американский актер Чарльз Гродин, сыгравший в фильмах Бетховен, Успеть до полуночи и многих других.

Он скончался в своем доме в Уилтоне в возрасте 86 года.

Его сын Николас сообщил, что причиной смерти отца стал рак костного мозга.

Что известно о Чарльзе Гродине

Чарльз Гродин начал свою актерскую карьеру в 1960-х годах.

Вместе с Робертом де Ниро снялся в фильме Успеть до полуночи.

Также был главным героем двух частей семейного фильма Бетховен.

Всего он сыграл более 50 ролей.

Чарльз Гродин в 1990-х имел собственное ток-шоу. Написал ряд пьес и книг.