18 мая умер американский актер Чарльз Гродин, сыгравший в фильмах Бетховен, Успеть до полуночи и многих других.
Он скончался в своем доме в Уилтоне в возрасте 86 года.
Его сын Николас сообщил, что причиной смерти отца стал рак костного мозга.
Что известно о Чарльзе Гродине
Чарльз Гродин начал свою актерскую карьеру в 1960-х годах.
Вместе с Робертом де Ниро снялся в фильме Успеть до полуночи.
Также был главным героем двух частей семейного фильма Бетховен.
Всего он сыграл более 50 ролей.
Чарльз Гродин в 1990-х имел собственное ток-шоу. Написал ряд пьес и книг.