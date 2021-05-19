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Факты / Шоу-бизнес
Тетяна Забожко |

Умер актер фильма Бетховен Чарльз Гродин

Умер актер фильма Бетховен Чарльз Гродин

18 мая умер американский актер Чарльз Гродин, сыгравший в фильмах Бетховен, Успеть до полуночи и многих других.

Он скончался в своем доме в Уилтоне в возрасте 86 года.

Его сын Николас сообщил, что причиной смерти отца стал рак костного мозга.

Что известно о Чарльзе Гродине

Чарльз Гродин начал свою актерскую карьеру в 1960-х годах.

Вместе с Робертом де Ниро снялся в фильме Успеть до полуночи.

Также был главным героем двух частей семейного фильма Бетховен.

Всего он сыграл более 50 ролей.

Чарльз Гродин в 1990-х имел собственное ток-шоу. Написал ряд пьес и книг.

Источник: NYT

Фото: Getty Images

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