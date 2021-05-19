В первом полуфинале песенного конкурса Евровидение 2021 под третьим номером выступала представительница России певица Манижа.

Несмотря на волну хейта на родине, связанную с национальностью артистки, Манижа выступила с номером под песню Russian Woman.

Russian Woman — песня об эмансипации и реалиях тяжелой жизни российских женщин. Однако в РФ продемонстрировали верх толерантности и захейтили девушку, мол, у нее таджикское происхождение и она не может петь о российских женщинах. Хотя Манижа неоднократно заявляла, что ее песня-манифест обращена ко всем женщинам мира.

В полуфинале Манижа спела достаточно хорошо, справилась с постановкой без заминок, хотя еще на репетиции с конструкцией огромного платье возникали вопросы.

Реп-куплет она зачитала на английском. На огромном экране транслировалось видео различных женщин, которые якобы подпевают Маниже.

Номер о российской женщине конечно сопровождался и стереотипами, такими как кокошник.

Трансляция первого полуфинала Евровидения 2021

18 мая состоится первый полуфинал песенного конкурса Евровидение 2021. В этом году он пройдет в Роттердаме на сцене арены Ahoy Rotterdam.

В первом полуфинале выступят 16 участников. В частности под 15-м номером выступит группа Go-A, которая представляет Украину на конкурсе.

Онлайн-трансляцию первого полуфинала Евровидения 2021 — смотрите на Фактах ICTV.