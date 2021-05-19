В первом полуфинале песенного конкурса Евровидение 2021 под 15-м номером выступила украинская группа Go-A с песней Шум.

В основе номера, как и в тексте песни Шум, лежит пробуждение всего живого, призвание весны и начало чего-то нового.

Яркая графика, визуальные эффекты и хореография гармонично дополнили конкурсный номер Go-A.

Фронтвумен музыкального коллектива Екатерина Павленко предстала на сцене в зеленой шубе, которая несет в себе тонкий намек на народный элемент.

Сам трек Шум — это адаптация украинского обряда вождения Шума под современные реалии.

Стоит отметить, что впервые на сцене Евровидения прозвучала украиноязычная песня.

Как проголосовать за Украину на Евровидении 2021

Сегодня, 18 мая, в 22.00 по киевскому времени начался первый полуфинал Евровидения 2021. Жители Украины могут проголосовать за любого понравившегося участника конкурса, кроме украинских представителей.

Однако существует способ, который позволит проголосовать за Украину на Евровидении 2021. Для этого необходима сим-карта одного из операторов стран-участниц песенного конкурса.

Фото: Eurovision