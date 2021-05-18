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Валентина Чорна |

Искал связь на стороне: СМИ узнали о романе Билла Гейтса с подчиненной

Білл Гейтс

Билл Гейтс ушел из управления компании Microsoft из-за обвинений в сексуальных отношениях со своей коллегой.

По данным издания The Wall Street Journal, компания Microsoft провела внутреннее расследование после заявления одной из сотрудниц. Женщина утверждала, что имела интимные отношения с Биллом Гейтсом, которые начались еще в 2000 году.

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В ходе расследования некоторые сотрудники признали, что Гейтсу стоит покинуть совет директоров. Однако миллиардер ушел в отставку раньше, чем закончилась проверка.

По словам пресс-секретаря Билла Гейтса, его роман с сотрудницей закончился мирным путем.

— Почти 20 лет назад был роман, который закончился по взаимному согласию. Решение Билла покинуть совет директоров никак не связано с этим вопросом. На самом деле, он выразил заинтересованность в том, чтобы уделять больше времени своей благотворительной деятельности, — заявила пресс-секретарь миллиардера.

Кроме этого, подобное расследование провело издание The New York Times. По его данным, Билл Гейтс неоднократно проявлял интерес к своим сотрудницам и приглашал их на свидания.

Например, в 2006 году миллиардер отправил своей коллеге письмо с приглашением на ужин. Также Билл отметил, что девушка может не отвечать, если ее что-то смущает.

Билл Гейтс разводится с женой

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс разводится с женой Мелиндой Гейтс после 27 лет брака.

Экс-супруги отметили, что они вместе приняли это решение. Также Билл и Мелинда добавили, что они продолжат сотрудничать друг с другом.

Источник: The Wall Street Journal, The New York Times

Фото: Depositphotos

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