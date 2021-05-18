В День памяти жертв депортации крымских татар певица Джамала поделилась личной историей. Звезда отметила, что события, которые случились 18 мая 1944 стали трагедией для ее семьи.

На странице в Instagram Джамала обнародовала пост, в котором рассказала о депортации своей прабабушки. Ее посадили в товарные вагоны и отправили в Среднюю Азию.

Артистка призналась, что эта история оставила глубокий след на ее жизни и творчестве.

— Ее с пятью маленькими детьми на руках посадили в товарные вагоны и отправили поездом в Среднюю Азию. Тогда мой прадедушка был на войне. Ехали в ужасных условиях почти две недели. Наименьшая дочь, к сожалению, умерла в дороге. Девочку даже не дали похоронить. Советские солдаты просто забрали ее, — поделилась певица.

На основе рассказов своей прабабушки Джамала написала песню 1994, которую посвятила трагическим событиям, связанным с депортацией крымских татар.

С этой трогательной композицией певица победила на песенном конкурсе Евровидение 2016.

Годовщина депортации крымских татар

Сегодня, 18 мая, исполнилось 77 лет со дня депортации крымских татар. Трагедия, которая случилась 18-21 мая 1944 года, является одним из крупнейших преступлений тоталитарной машины СССР.

Подробнее о годовщине депортации крымских татар — читайте на Фактах ICTV.

Фото: Джамала