65-й международный песенный конкурс Евровидение 2021 пройдет в Роттердаме на сцене Ahoy Arena. В первом полуфинале, который состоится 18 мая, выступят 16 участников.

Представитель Украины, группа Go-A, выйдет на сцену Евровидения в первом поуфинале под 15-м номером.

Порядок выступлений стран на Евровидении 2021

Литва — The Roop — Discoteque Словения — Ana Soklič — Amen Россия — Manizha — Russian woman Швеция — Tusse — Voices Австралия — Montaigne — Technicolor Северная Македония — Vasil — Here I Stand Ирландия — Lesley Roy — Maps Кипр — Elena Tsagrinou — El Diablo Норвегия — TIX — Fallen Angel Хорватия — Albina — Tick-Tock Бельгия — Hooverphonic — The Wrong Place Израиль — Eden Alene — Set Me Free Румыния — Roxen — Amnesia Азербайджан — Efendi — Mata Hari Украина — Go-A — Shum Мальта — Destiny — Je Me Casse

Кто едет на Евровидение 2021 от Украины

Украину на международном конкурсе будет представлять электро-фолк группа Go-A. На сцене Евровидения коллектив выступит с песней Шум, в основе которой лежит обряд пробуждения и призвания весны.

Go-A выполнит полностью украиноязычную композицию, поскольку группа стремится популяризировать фольклор и народные традиции. Что известно о представителе Украины на Евровидении 2021 — читайте на Фактах ICTV.

Фото: Eurovision.ua