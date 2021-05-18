65-й международный песенный конкурс Евровидение 2021 пройдет в Роттердаме на сцене Ahoy Arena. В первом полуфинале, который состоится 18 мая, выступят 16 участников.
Представитель Украины, группа Go-A, выйдет на сцену Евровидения в первом поуфинале под 15-м номером.
Порядок выступлений стран на Евровидении 2021
- Литва — The Roop — Discoteque
- Словения — Ana Soklič — Amen
- Россия — Manizha — Russian woman
- Швеция — Tusse — Voices
- Австралия — Montaigne — Technicolor
- Северная Македония — Vasil — Here I Stand
- Ирландия — Lesley Roy — Maps
- Кипр — Elena Tsagrinou — El Diablo
- Норвегия — TIX — Fallen Angel
- Хорватия — Albina — Tick-Tock
- Бельгия — Hooverphonic — The Wrong Place
- Израиль — Eden Alene — Set Me Free
- Румыния — Roxen — Amnesia
- Азербайджан — Efendi — Mata Hari
- Украина — Go-A — Shum
- Мальта — Destiny — Je Me Casse
Кто едет на Евровидение 2021 от Украины
Украину на международном конкурсе будет представлять электро-фолк группа Go-A. На сцене Евровидения коллектив выступит с песней Шум, в основе которой лежит обряд пробуждения и призвания весны.
Go-A выполнит полностью украиноязычную композицию, поскольку группа стремится популяризировать фольклор и народные традиции. Что известно о представителе Украины на Евровидении 2021 — читайте на Фактах ICTV.
Фото: Eurovision.ua