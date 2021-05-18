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Валентина Чорна |

В каком порядке будут выступать полуфиналисты Евровидения 2021

евровидение 2021

65-й международный песенный конкурс Евровидение 2021 пройдет в Роттердаме на сцене Ahoy Arena. В первом полуфинале, который состоится 18 мая, выступят 16 участников.

Представитель Украины, группа Go-A, выйдет на сцену Евровидения в первом поуфинале под 15-м номером.

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Порядок выступлений стран на Евровидении 2021

  1. Литва — The Roop — Discoteque
  2. Словения — Ana Soklič — Amen
  3. Россия — Manizha — Russian woman
  4. Швеция — Tusse — Voices
  5. Австралия — Montaigne — Technicolor
  6. Северная Македония — Vasil — Here I Stand
  7. Ирландия  — Lesley Roy — Maps
  8. Кипр — Elena Tsagrinou — El Diablo
  9. Норвегия — TIX — Fallen Angel
  10. Хорватия — Albina — Tick-Tock
  11. Бельгия — Hooverphonic — The Wrong Place
  12. Израиль — Eden Alene — Set Me Free
  13. Румыния — Roxen — Amnesia
  14. Азербайджан — Efendi — Mata Hari
  15. Украина — Go-A — Shum
  16. Мальта — Destiny — Je Me Casse

порядок виступів у першому півфіналі Євробачення

Кто едет на Евровидение 2021 от Украины

Украину на международном конкурсе будет представлять электро-фолк группа Go-A. На сцене Евровидения коллектив выступит с песней Шум, в основе которой лежит обряд пробуждения и призвания весны.

Go-A выполнит полностью украиноязычную композицию, поскольку группа стремится популяризировать фольклор и народные традиции. Что известно о представителе Украины на Евровидении 2021 — читайте на Фактах ICTV.

Фото: Eurovision.ua

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