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Каріна Зуєва |

Огонь и песня про дьявола: выступление Кипра в первом полуфинале Евровидения 2021

Кипр Евровидение 2021

В первом полуфинале 65-го песенного конкурса Евровидение 2021 под восьмым номером выступила представительница Кипра певица Елена Цагрина.

Исполнительница вышла на сцену с песней El Diablo, что в переводе с испанского означает дьявол.

Представительница Кипра поет о том, что влюбилась и отдала свое сердце дьяволу. Она сравнивает любовь с огнем.

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Номер вышел ярким, помимо постановки балета, позади участников бушевало пламя.

Трансляция первого полуфинала Евровидения 2021

Сегодня, 18 мая, в 22.00 по киевскому времени начался первый полуфинал Евровидения 2021, которое проходит в Роттердаме.

В первом полуфинале выступит 16 участников, среди которых представитель от Украины — группа Go-A. Смотрите прямую трансляцию первого полуфинала Евровидения 2021 на Фактах ICTV.

Фото: Eurovision

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