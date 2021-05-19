В первом полуфинале 65-го песенного конкурса Евровидение 2021 под восьмым номером выступила представительница Кипра певица Елена Цагрина.

Исполнительница вышла на сцену с песней El Diablo, что в переводе с испанского означает дьявол.

Представительница Кипра поет о том, что влюбилась и отдала свое сердце дьяволу. Она сравнивает любовь с огнем.

Номер вышел ярким, помимо постановки балета, позади участников бушевало пламя.

Трансляция первого полуфинала Евровидения 2021

Сегодня, 18 мая, в 22.00 по киевскому времени начался первый полуфинал Евровидения 2021, которое проходит в Роттердаме.

В первом полуфинале выступит 16 участников, среди которых представитель от Украины — группа Go-A. Смотрите прямую трансляцию первого полуфинала Евровидения 2021 на Фактах ICTV.

Фото: Eurovision