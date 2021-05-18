Украинский певец Макс Барских был 17 раз номинирован на музыкальную премию YUNA, однако до сих пор не получил ни одной статуэтки.

Соучредитель и генпродюсер YUNA Павел Шилько сказал, что объективных экспертных премий не существует, поскольку это всегда сумма субъективных мнений членов жюри.

По его словам, то, что Макс постоянно появляется в номинациях — это уже показатель того, что он важный игрок в музыкальной индустрии. И сама номинация — это достижение.

Павел сказал, что Барских был и остается одним из самых ярких исполнителей в Украине за последние 10 лет. Также вспомнилась история, связанная с Ди Каприо и кинопремией Оскар.

— Когда на Оскаре шутят над Ди Каприо, он улыбается, это в порядке вещей. Так что шутка Остапчука над Максом только подчеркивает то, что Барских особенный артист. Посредственностям не посвящают шуток, — подытожил Шилько.

Скандал вокруг YUNA 2021

Премию YUNA 2021 вручали 12 мая. После церемонии организаторы столкнулись со шквалом критики.

Так, продюсер и режиссер Олег Боднарчук назвал YUNA “полупремией”, поскольку ее жанр предполагает равноотдаленные, но существующие отношения организаторов со всеми участниками рынка и индустрии. И если с каким-либо артистом дружба не сложилась, то и на премии его можно не ждать.

— Сразу понятно, что премия в странных отношениях с компанией Mozgi и в контрах с компанией Secret Service, а после того, как ведущая с непререкаемой радостью объявила, что Макс Барских 17 раз был номинирован на премию YUNA и ни разу не получил ни одной награды, чем повеселила себя и напарника, стало ясно, что эти отношения так и не сложатся, — отметил он.

Фото: пресс-служба Макса Барских

Источник: КП в Украине, Олег Боднарчук