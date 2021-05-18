PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Шоу-бизнес / Зірки
Каріна Зуєва |

Как Ди Каприо без Оскара: Шилько объяснил, почему Барских не получил премию YUNA

Макс Барских

Украинский певец Макс Барских был 17 раз номинирован на музыкальную премию YUNA, однако до сих пор не получил ни одной статуэтки.

Соучредитель и генпродюсер YUNA Павел Шилько сказал, что объективных экспертных премий не существует, поскольку это всегда сумма субъективных мнений членов жюри.

По его словам, то, что Макс постоянно появляется в номинациях — это уже показатель того, что он важный игрок в музыкальной индустрии. И сама номинация — это достижение.

Читайте
Откровенные наряды, победители и стоимость церемонии: как прошла премия YUNA

Павел сказал, что Барских был и остается одним из самых ярких исполнителей в Украине за последние 10 лет. Также вспомнилась история, связанная с Ди Каприо и кинопремией Оскар.

— Когда на Оскаре шутят над Ди Каприо, он улыбается, это в порядке вещей. Так что шутка Остапчука над Максом только подчеркивает то, что Барских особенный артист. Посредственностям не посвящают шуток, — подытожил Шилько.

Скандал вокруг YUNA 2021

Премию YUNA 2021 вручали 12 мая. После церемонии организаторы столкнулись со шквалом критики.

Так, продюсер и режиссер Олег Боднарчук назвал YUNA “полупремией”, поскольку ее жанр предполагает равноотдаленные, но существующие отношения организаторов со всеми участниками рынка и индустрии. И если с каким-либо артистом дружба не сложилась, то и на премии его можно не ждать.

— Сразу понятно, что премия в странных отношениях с компанией Mozgi и в контрах с компанией Secret Service, а после того, как ведущая с непререкаемой радостью объявила, что Макс Барских 17 раз был номинирован на премию YUNA и ни разу не получил ни одной награды, чем повеселила себя и напарника, стало ясно, что эти отношения так и не сложатся, — отметил он.

Фото: пресс-служба Макса Барских

Источник: КП в Украине, Олег Боднарчук

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка