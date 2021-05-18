Открытые площадки и концертные залы. Ограниченное количество зрителей и изменение графика прямо во время тура. Нынешние украинские гастроли Андрея Макаревича похожи на встречи для своих.

Макаревич и Машина времени — это одна из самых известных групп времен СССР, в то же время она каким-то образом умудрилась избавиться от советского флера. Хиты группы известны среди населения и сегодня.

С собой Андрей Макаревич привез уникальную программу — знакомые многим песни, но в джазовой обработке.

Об этом туре, признаются организаторы, пришлось договариваться около пяти лет. Всему виной отнюдь не требовательность музыканта, райдер у него скромный, а вот график — плотный.

Свои гастроли Макаревич начал с Тернополя. Здесь смог прогуляться по городу. О чем и написал в соцсетях.

— Я, признаться, ожидал увидеть все-таки некоторое захолустье … А увидел великолепную архитектуру, стильные рестораны, чистоту. И очень хороших зрителей, — пишет лидер группы.

Публикация понравилась не всем. Читатели обиделись на захолустье.

— Я сказал ровно то, что я сказал. Нашелся какой-то круг людей, который решил, что я обозвал их чудесные города провинцией и захолустьем, хотя смысл моего поста был прямо противоположный. Ну что я им могу сказать? Ребят, лечитесь и учитесь читать, все! — комментирует Андрей Макаревич.

Впрочем, скандал рокеру тур не испортил. Все выступления были с аншлагом.

Приехал в этот раз Макаревич не один. А со своей молодой женой Эйнат Кляйн, в прошлом Инной Калининой, которая к тому же и родилась в Киеве. Пара посетила ивано-франковский ресторан, где пробовала изысканные блюда.

Присматривался вокалист и к алкоголю. Оказывается, музыкант его коллекционирует.

Александр Ярмола, лидер группы Гайдамаки признался, что когда-то хорошо выпил с Макаревичем на бекстейдже. Певцы имеют не только общие воспоминания, но и общее творчество. Когда Россия аннексировала Крым и зашла на Донбасс, они записали антивоенную песню.

В 2014 году Макаревич еще и в прифронтовую Донетчину съездил. Чем разозлил Кремль окончательно.

В результате отменялись концерты, вероятнее всего по приказу начальства сверху. Подавалось все лживо и лицемерно, якобы билеты не продаются, а залы пусты. Макаревича хотели лишить всех званий и наград. Некоторые недоброжелатели даже угрожали ему депортацией в Украину.

Однако певцу в Украине всегда рады. Мало кто знает, но именно украинские фаны разрабатывали для вокалиста его сайт.

И украинская публика музыканту нравится. Андрей Макаревич признается, что в отличие от России, его здесь встречают более захватывающе. Поэтому возвращаться всегда рад.

Украинские гастроли Андрея Макаревича подходят к концу. Но планы у “машиниста” на посещение Украины расписаны далеко вперед к концу следующего года. Тогда он планирует дать концерт и в Киеве.

Евровидение 2021

Очень скоро в Роттердаме начнется 65-й песенный конкурс Евровидение. Страны уже активно готовятся к выступлениям и проводят репетиции на концертной сцене Ahoy Arena. Итак, участники, фавориты и даты проведения: все, что нужно знать о Евровидении 2021.