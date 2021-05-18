18 мая в 22.00 по киевскому времени состоится первый полуфинал 65-го песенного конкурса Евровидение 2021. В нем выступят 16 стран, среди которых представитель от Украины — группа Go-A.

Как проголосовать за Украину на Евровидении 2021

Группа Go-A представит нашу страну на конкурсе в первом полуфинале под 15-м номером. Музыкальный коллектив выступит с песней Шум.

Жители Украины могут проголосовать со своего номера телефона за любого понравившегося участника конкурса, кроме украинских представителей.

Однако существует способ проголосовать и за Украину. Если у вас имеется сим-карта одного из операторов стран-участниц Евровидения 2021, то вы можете отправить СМС-сообщение с этого номера телефона.

Плата за сообщение возможно будет выше, поскольку вы находитесь на территории страны, которая может входить в зону роуминга.

Прогнозы букмекеров на Евровидение 2021

В международном прогнозе букмекеров на Евровидение 2021 лидирует Италия. Страну будет представлять группа Maneskin.

На втором месте Франция, которую представит певица Barbara Pravi. Третье место — Мальта — Destiny.

Украинская группа Go-A расположилась на восьмом месте. На последней 39 ступени Грузия.

Фото: Eurovision