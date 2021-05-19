Музыка для продуктивной работы на фон (плей-лист)

Поддерживать высокую продуктивность и сохранять сосредоточенность иногда бывает непросто. Улучшить работу мозга помогают, в частности, черный шоколад и музыка.

Огромное количество сладкого может навредить, а вот прослушивание музыки станет совершенно безвредным решением для улучшения концентрации внимания.

Музыка для работы поможет улучшить настроение и будет способствовать творческим процессам мозга. Однако для этого понадобится особый плей-лист.

Факты ICTV подготовили лучшие варианты музыки для активной работы, которые помогут выполнить нужные задания в кратчайшие сроки.

Звуки природы

Согласно научным исследованиям, звуки природы положительно влияют на эмоциональное состояние. Они помогают сосредоточиться, а также улучшают настроение.

Звуки дождя, грома и грозы, щебетания птиц, журчание ручья, шум ветра, веток, листьев, костра и леса в целом помогают сконцентрировать внимание, что особенно нужно при выполнении определенных заданий.

В то же время нет никакой разницы — включить для прослушивания исключительно звуки природы или музыку, содержащие эти элементы. Считается, что они одинаково положительно повлияют на концентрацию мозга.

Любимые песни

У каждого человека найдется определенный список песен или композиций, которые нравятся больше, чем остальные треки. Именно любимая музыка чаще всего помогает людям, которым трудно настроиться на рабочий лад.

Для этого можно создать специальный рабочий плей-лист, в списке которого будут преобладать любимые треки и меланхоличные мелодии. Кстати, ученые считают, что это помогает новичку в определенной сфере обучаться быстрее.

Благодаря этому способу можно оперативнее выполнять рабочие задания и генерировать большее количество оригинальных идей, что иногда становится решающим фактором при трудоустройстве на работу.

Спокойная музыка для работы

Спокойная музыка и неспешные мелодии способствуют улучшению эмоционального состояния человека. В таком состоянии легче настроиться на выполнение рабочих заданий.

Также важно, чтобы музыка, которую вы слушаете во время работы, вам нравилась. Считается, что негативные эмоции могут “сбить” настрой мозговой деятельности.

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Однако в то же время есть исключения — некоторым людям легче, когда они слушают во время работы более энергичные треки. Важно, чтобы музыка не приносила никакого дискомфорта — тогда можно почувствовать эмоциональное наслаждение, даже если при этом ваш стол будет завален работой.

Инструментальная музыка для работы мозга

В то же время существует подтвержденная научная теория, согласно которой музыка без слов способствует более качественной концентрации внимания.

Считается, что во время прослушивания музыки со словами человек не сознательно начинает прислушиваться к “теме разговора” в песне — ему становится интересно, о чем поет исполнитель и какие мысли он пытается донести обществу.

Наше внимание может отвлекать любой лишний разговорный шум, и неважно, что это может быть — звуки разговоров в офисе или история персонажа, который фигурирует в песне.

В таком случае прекрасным решением может стать инструментальная музыка — именно она способствует улучшению работы мозга, а также повышает умственную деятельность и память.

Барокко

Согласно последним исследованиям, темп мелодии также влияет на эмоциональное здоровье человека. Ученые выяснили, что можно лучше сдать IQ-тест, если слушать во время этого динамичную музыку.

Именно по этой причине стиль барокко прекрасно подойдет в качестве фоновой музыки для работы. Это также поможет снизить стрессовые ощущения — вы почувствуете состояние релакса уже через минуту после прослушивания музыки барокко.