65-й ​​песенный конкурс Евровидение 2021 пройдет в Роттердаме с соблюдением всех карантинных ограничений. В первом полуфинале, который состоится 18 мая, выступят 16 участников.

Порядок выступлений стран был определен жеребьевкой и утвержден исполнительным директором конкурса Мартином Остердалом. Онлайн-трансляцию Евровидения 2021 можно будет посмотреть на СТБ и UA: Первый. Мероприятие начнется в 22.00 по киевскому времени.

Представитель Украины на Евровидении группа Go-A выйдет на сцену конкурса в первом полуфинале под 15-м номером.

Какие песни будут исполнять участники Евровидения в первом полуфинале — смотрите на Фактах ICTV.

The Roop – Discoteque (Литва)

Ana Soklič – Amen (Словения)

Manizha – Russian woman (Россия)

Tusse – Voices (Швеция)

Montaigne – Technicolor (Австралия)

Vasil – Here I Stand (Северная Македония)

Lesley Roy – Maps (Ирландия)

Elena Tsagrinou – El Diablo (Кипр)

TIX – Fallen Angel (Норвегия)

Albina – Tick-Tock (Хорватия)

Hooverphonic – The Wrong Place (Бельгия)

Eden Alene – Set Me Free (Израиль)

Roxen – Amnesia (Румыния)

Efendi – Mata Hari (Азербайджан)

Go-A – Shum (Украина)

Destiny – Je Me Casse (Мальта)

Прогнозы букмекеров на Евровидение 2021

В международном прогнозе букмекеров на Евровидение 2021 лидирует певица Barbara Pravi, которая будет представлять Францию.

Второе место занимает группа Maneskin из Италии. А на третьей позиции расположилась исполнительница из Мальты — Destiny. Пятерку лидеров закрывают представители Швейцарии и Исландии. Украинская группа Go-A занимает 8 место в рейтинге букмекеров.

Фото: Eurovision.ua