Принц Гарри и американская телеведущая Опра Уинфри представили первый трейлер документального сериала The Me You Can not See, посвященный теме психического здоровья. Премьера ленты состоится 21 мая на Apple TV +.

В основе сериала лежат истории людей со всего мира о пережитой эмоциональной боли.

Кроме этого, примерами из собственной жизни поделятся принц Гарри и Опра Уинфри.

— Это своеобразный сериал, в основе которого лежат истории, нацеленные на поиск истины, понимания и сочувствия. Речь идет о людях, нашем опыте и о том, почему мы так себя чувствуем, — отметили создатели сериала.

В трейлере можно увидеть кадры с похорон принцессы Дианы и фрагменты интервью с Леди Гагой и Гленн Клоуз. Также в видео появилась Меган Маркл с двухлетним сыном Гарри.

Принц Гарри и Меган Маркл выпустят сериал для Netflix

Герцоги Сассекские Гарри и Меган выпустят сериал для Netflix, который будет посвящен спортивному мероприятию Игры Непокоренных.

В ленте, которая будет называться Сердце непобеждённых (Heart of Invictus), покажут процесс подготовки к соревнованиям, которые пройдут в Гааге в 2022 году.