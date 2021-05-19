Сегодня, 18 мая, стартовал песенный конкурс Евровидение 2021. В первом полуфинале под первым номером выступила группа от Литвы The Roop.

Музыкальный коллектив The Roop выступил с песней Discoteque. Участники группы предстали на сцене в желтых костюмах.

Трек Discoteque соответствует своему названию и является довольно зажигательным. Он о музыке, ритме и движении. Солист The Roop поет о том, что танцевать одному — это нормально.

В международном прогнозе букмекеров на Евровидение 2021 Литва находится на девятом месте.

Песни участников первого полуфинала

В первом полуфинале Евровидения 2021 выступит 16 представителей от стран. Их порядок выступлений традиционно был определен жеребьевкой.

Все песни участников первого полуфинала Евровидения 2021 собрали Факты ICTV.

Фото: Eurovision