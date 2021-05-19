В первом полуфинале Евровидения 2021 показали фрагмент выступления представителя Италии группы Maneskin с песней Zitti E Buoni.

К слову, ряд стран, в частности Великобритания, Франция, Германия, Испания и Италия, проходят в финал автоматически, не показывая свои выступления в полуфиналах.

Фрагменты их выступлений, как правило, показывают во время полуфиналов.

На видео, которое показали в первом полуфинале, зажгли итальянцы. Трек в стиле альтернатив-рок. К слову, именно итальянской группе Maneskin букмекеры прогнозируют победу.

Финалисты Евровидения

По результатам первого полуфинала Евровидения 2021, в финал конкурса попали представители 10 стран, в том числе из Украины. Также к ним в финале присоединятся участники из второго полуфинала, который пройдет 20 мая.

Полный список финалистов Евровидения 2021 — смотрите на Фактах ICTV.