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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Євгенія Шапоренко |

Дали рока! Как итальянцы из Maneskin устроили взрыв на Евровидении

Дали рока! Как итальянцы из Maneskin устроили взрыв на Евровидении

В первом полуфинале Евровидения 2021 показали фрагмент выступления представителя Италии группы Maneskin с песней Zitti E Buoni.

К слову, ряд стран, в частности Великобритания, Франция, Германия, Испания и Италия, проходят в финал автоматически, не показывая свои выступления в полуфиналах.

Фрагменты их выступлений, как правило, показывают во время полуфиналов.

На видео, которое показали в первом полуфинале, зажгли итальянцы. Трек в стиле альтернатив-рок. К слову, именно итальянской группе Maneskin букмекеры прогнозируют победу.

Финалисты Евровидения

По результатам первого полуфинала Евровидения 2021, в финал конкурса попали представители 10 стран, в том числе из Украины. Также к ним в финале присоединятся участники из второго полуфинала, который пройдет 20 мая.

Полный список финалистов Евровидения 2021 — смотрите на Фактах ICTV.

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