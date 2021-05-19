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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Каріна Зуєва |

Кто прошел в финал Евровидения 2021

евровидение 2021

В Роттердаме прошел первый полуфинал Евровидения 2021. В финал прошло 10 участников.

В первом полуфинале выступили представители 16 стран. В финал прошли участники от Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.

Также ряд стран прошли в финал автоматически — Великобритания, Испания, Италия, Нидерланды, Германия и Франция. Это страны организаторы и победитель Евровидения 2019.

Второй полуфинал конкурса состоится 20 мая. Финал 22 мая.

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Онлайн-трансляцию песенного конкурса можно будет посмотреть на двух украинских телеканалах — СТБ и UΛ Первый.

Выступление Украины в первом полуфинале Евровидения 2021

В первом полуфинале песенного конкурса Евровидение 2021 украинская группа Go-A выступила под 15-м номером. Музыкальный коллектив вышел на сцену с песней Шум.

Яркая графика, визуальные эффекты, хореография и зеленая шуба фронтвумен Екатерины Павленко гармонично дополнили конкурсный номер Go-A. Как Украина выступила на Евровидении 2021 — смотрите на Фактах ICTV.

Фото: Eurovision

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