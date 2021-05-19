Ничем хорошим это не закончилось: Face и KALUSH рассказали о наркозависимости

Рэпер Face, фронтмен группы СКАЙ Олег Собчук и рэпер KALUSH признались, что имели алко- и наркозависимости.

Своими рассказами они поделились в рамках проекта Анны Мищенко.

Украинский репер KALUSH признался, что имел амфетаминовую зависимость.

— Все где-то гуляют, а я закрывался дома, так как паяет, что бы не сорваться, если выйду. А если выйду — то сорвусь. Нет ни одного амфетаминового дня, по которому я скучаю. Это шляпа, — откровенно признался KALUSH.

Со своей стороны, российский репер Face рассказал, что теперь у него проблемы с психикой.

— Ничем хорошим это не закончилось для меня, негативно отразилось на психике, до сих пор от этого страдаю. Тревожные расстройства, паника, — поделился Face.

Фронтмен группы СКАЙ Олег Собчук рассказал, что он даже выступал несколько раз пьяным, хотя со стороны это выглядело ужасно.

— Несколько раз я выступал пьяным. Не чувствуешь ритма, не чувствуешь нот, тебе кажется все офигенным, а затем смотришь записи людей. Это жесть, это стыдно, это непрофессионально. Страшно звучит, но я, наверное, был алкоголиком, — признался Олег Собчук.

Alyona Alyona рассказала о школьном буллинге

Рэп-исполнительница Alyona Alyona рассказала о школьном буллинге, с которым столкнулась после пятого класса.

Певица отметила, что никогда не давала отпор своим обидчикам, поскольку боялась кому-то сделать больно. Кроме этого Alyona Alyona подчеркнула, что она пропагандирует всех быть собой и не стесняться своего тела.

Источник: У_МИЩЕНКО