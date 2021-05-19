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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Валентина Чорна |

Оргазм для ушей и бешенная энергетика: сеть о выступлении Go-A на Евровидении

Оргазм для ушей и бешенная энергетика: сеть о выступлении Go-A на Евровидении

В Роттердаме состоялся первый полуфинал Евровидения 2021, в котором выступил представитель Украины. Электро-фолк группа Go-A вышла на сцену Ahoy Arena под 15-м номером с песней Шум.

Как публика отреагировала на выступление Go-A в первом полуфинале Евровидения 2021 — читайте на Фактах ICTV.

  • Выступление Go-A на Евровидении 2021 — реакция сети
  • Выступление Go-A на Евровидении 2021 — реакция сети
  • Выступление Go-A на Евровидении 2021 — реакция сети
  • Выступление Go-A на Евровидении 2021 — реакция сети
  • Выступление Go-A на Евровидении 2021 — реакция сети
  • Выступление Go-A на Евровидении 2021 — реакция сети
  • Выступление Go-A на Евровидении 2021 — реакция сети
  • Выступление Go-A на Евровидении 2021 — реакция сети
  • Выступление Go-A на Евровидении 2021 — реакция сети
  • Выступление Go-A на Евровидении 2021 — реакция сети
Оргазм для ушей и бешенная энергетика: сеть о выступлении Go-A на Евровидении / 5 фотографий

Группа Go-A на церемонии открытия Евровидения 2021

Украинская группа Go-A на церемонии открытия Евровидения 2021 появилась в необычных костюмах. Наряды участников коллектива были изготовлены из переработанного пластика.

По словам ведущей церемонии открытия, группа была похожа на персонажей известного фильма Матрица. Участники Go-A признались, что таким образом хотели призвать своих поклонников заботиться об окружающей среде.

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