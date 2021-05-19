Исландия на Евровидении 2021: участник Daði og Gagnamagnið заболел на  Covid-19

Член группы Daði og Gagnamagnið, которая представляет Исландию на Евровидении 2021, получил положительный результат анализа на Covid-19.

— Сегодня утром у члена Gagnamagnið был положительный результат анализа. К сожалению, это, вероятно, означает, что мы не будем участвовать в репетиции сегодня или в прямом эфире завтра, и вместо нее будет использована запись нашей второй репетиции, — заявили представители группы.

Исландская группа Daði og Gagnamagnið должна была выступать во втором полуфинале Евровидения с песней 10 Years.

По прогнозам букмекеров, группа имеет все шансы, чтобы попасть в топ-5. Однако, как показал первый полуфинал, отсутствие выступления на сцене конкурса может значительно пошатнуть результаты коллектива.

Как Украина выступила в первом полуфинале Евровидения 2021

Представитель Украины на Евровидение 2021, группа Go-A, вышел на сцену в Роттердаме под 15-м номером. Коллектив зажег зрителей бешеной энергетикой и поразил яркой постановкой концертного номера.

В основе выступления лежал обряд вождения Шума, пробуждение всего живого и начало чего-то нового. Как Украина выступила в первом полуфинале Евровидения 2021 — смотрите на Фактах ICTV.