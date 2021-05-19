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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Валентина Чорна |

Реакция Go-A на проход в финал Евровидения 2021

Go-A євробачення 2021

Во вторник, 18 мая, в Роттердаме состоялось большое музыкальное событие — первый полуфинал Евровидения 2021. По итогам конкурса группа Go-A, которая представляет Украину, прошла в финал.

На странице в Instagram участники коллектива поблагодарили своих поклонников за поддержку и веру в них. Кроме этого, Go-A обнародовал эмоциональное видео со своей реакцией на результаты голосования.

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Стоит отметить, что ведущие Евровидения 2021 объявляли финалистов в произвольном порядке. Они назвали группу Go-A в последнюю очередь и таким образом заставили понервничать всех украинцев.

— Мы в финале Евровидения-2021. Спасибо за безумную поддержку и веру в нас, — написали участники группы.

По результатам жеребьевки, группа Go-A будет выступать во второй половине финала Евровидения 2021, который пройдет 22 мая.

Как прошел первый полуфинал Евровидения 2021

В первом полуфинале Евровидения 2021 приняли участие 16 стран. По результатам голосования в финале песенного конкурса оказались 10 участников, в том числе и украинская группа Go-A.

Коллективу удалось поразить интернациональную публику необычным вокалом и яркой постановкой номера. Подробнее о том, как прошел первый полуфинал Евровидения 2021 — читайте на Фактах ICTV.

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