В Роттердаме (Нидерланды) отгремел первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение 2021. Также там выступил и представитель Украины — группа Go-A с песней Шум.

По итогам полуфинала в финал прошли 10 стран, в частности Украина. Нельзя не вспомнить, что ведущие знатно потрепали нервы украинцам, так как Go-A в списке финалистов оглашали последними, выдержав длинную паузу.

Выступление Go-A понравилось зрителям из разных стран. В комментариях под видео пользователи пишут, что участники группы устроили настояний рейв на сцене. К слову, после выступления украинцев в зале стоял шквал. Подробнее о реакции сети на выступление Go-A на Евровидении — читайте в нашем материале.

Выступления конкурсантов в первом полуфинале, которые прошли в финал Евровидения:

The Roop – Discoteque (Литва)

Группа The Roop, которая давно является фаворитом среди букмекеров, в ярких желтых костюмах достойно открыла Евровидение 2021. К слову, коллектив не сильно изменил свой номер еще с Нацотбора в своей стране.

Манижа – Russian Woman (Россия)

В полуфинале Манижа спела достаточно хорошо, справилась с постановкой без заминок, хотя еще на репетиции с конструкцией огромного платья возникали вопросы.

Реп-куплет она зачитала на английском. На огромном экране транслировалось видео различных женщин, которые якобы подпевают Маниже.

Номер о российской женщине конечно сопровождался и стереотипами, такими как кокошник.

Tusse – Voices (Швеция)

Шведский певец Tusse показал типичное выступление для своей страны. Это не плохо, и не хорошо. Швеция славится своими авторами музыки, которые пишут хиты для многих мировых звезд, поэтому и на Евровидении каждый год они показывают достойный результат. Tusse, в свою очередь, спел хорошо, но букмекеры пока не спешат его записывать в лидеры финала.

Элена Цагрину – El Diablo (Кипр)

Представительница Кипра Элена Цагрину показала эталонное выступление с песней El Diablo. Девушка была одета в платье со стразами, а ее танцоры в красных костюмах. Подсветка сцены якобы имитировала адское пламя. К слову, именно Элене букмекеры прогнозируют прохождение в топ-5 в финале.

TIX – Fallen Angel (Норвегия)

Популярный в Норвегии певец и продюсер TIX покорил еврофанов и своей песней, и интересным образом. Хоть он и был похож на Джона Леннона с ангельскими крыльями, но его уж точно запомнят.

Hooverphonic – The Wrong Place (Бельгия)

Группа отлично спела в полуфинале Евровидения. Номер коллектива крутился вокруг инструментального сопровождения, однако это лишь имитация. На конкурсе под запретом использование инструментов, там можно лишь петь под заранее подготовленный минус. Однако к вокальному исполнению композиции и атмосфере, которую создала группа, вопросов нет.

Eden Alene – Set Me Free (Израиль)

Представительница Израиля на Евровидении Eden Alene показала зажигательный номер и даже установила рекорд на конкурсе. Несмотря на хореографию Eden Alene спела достаточно чисто. Также анонсировалось, что девушка в финале песни должна взять Si третьей октавы (B6). С боем, но ей удалось к ней приблизиться.

Efendi – Mata Hari (Азербайджан)

Артистка из Азербайджана Efendi показала достаточно откровенный номер подстать песни. Артистка неплохо справилась с хореографией, при этому хорошо спев свою вокальную партию.

Go-A – Шум (Украина)

В основе номера, как и в тексте песни Шум, лежит пробуждение всего живого, призвание весны и начало чего-то нового. Яркая графика, визуальные эффекты и хореография гармонично дополнили конкурсный номер Go-A.

Destiny – Je Me Casse (Мальта)

18-летняя Destiny из Мальты изначально искала для конкурса песню, которая будет взрывать танцполы. Что можно сказать, у нее это отлично получилось. Трек в стиле It’s raining men сразу понравился публике. Яркое выступление и зажигательная постановка лишь подчеркнули композицию.

Финалисты Евровидения

По результатам первого полуфинала Евровидения 2021, в финал конкурса попали представители 10 стран, в том числе из Украины. Также к ним в финале присоединятся участники из второго полуфинала, который пройдет 20 мая.

Полный список финалистов Евровидения 2021 — смотрите на Фактах ICTV.