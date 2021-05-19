Во вторник, 18 мая, в Роттердаме состоялся первый полуфинал Евровидения 2021. Второй полуфинал пройдет 20 мая, а победителя мы узнаем в финале конкурса — 22 мая.

Прогнозы букмекеров после первого полуфинала изменились. По состоянию на 19 мая на первой ступеньке в рейтинге уверенно лидирует Италия. Страну будет представлять рок группа Maneskin — 23%.

На втором месте расположилась Франция, которую будет представлять певица Barbara Pravi — 19%.

Третье место занимает исполнительница из Мальты — Destiny — 18%.

Группа Go-A, которая представляет Украину на Евровидении 2021, поднялась в таблице на четвертую строчку. После выступления в первом полуфинале шансы коллектива на победу значительно увеличились — 7%.

Представитель Исландии опустился на шестую позицию — Daði og Gagnamagnið — 6%.

Далее следует Болгария и Швейцария — 5%. Кипр — 3%, Латвия — 2%. А закрывает десятку лидеров представитель из Сан Марино — 1%.

На последней 39 ступени с наименьших показателем букмекеров расположилась Грузия — менее 1%.

Где и когда смотреть Евровидение 2021

Прямую трансляцию Евровидения 2021 в Украине можно будет посмотреть на украинских двух телеканалах — СТБ и UΛ:Перший. Второй полуфинал 20 мая начнется в 22.00.

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