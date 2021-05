После выступления в первом полуфинале Евровидения 2021, украинской группе Go-A удалось завоевать любовь публики и привлечь к себе внимание.

В сети все активно обсуждают постановку конкурсного номера представителей Украины, необычный вокал солистки Екатерины Павленко и яркие образы участников группы.

Самые интересные мемы о выступлении Go-A в первом полуфинале Евровидения 2021 — смотрите на Фактах ICTV.

Больше всего мемов посвящено Екатерине Павленко, которую сравнивают с персонажем фильма Матрица.

— Удивлен увидеть Тринити из Матрицы, которая поет за Украину, — написал пользователь Twitter.

Surprised to see Trinity from ‘The Matrix’ singing for Ukraine. #Eurovision2021 pic.twitter.com/3LtFSe178a — Tapio (@MrNormall) May 18, 2021

— А это легально, что за Украину выступает Тринити из Матрицы?

— Матрица везде.

Также в сети шутят с необычной постановки конкурсного номера группы Go-A.

— Это моя религия отныне, — написала одна из поклонниц.

— Ради этого костюма она убила Оскара Ворчуна?

Но большинство публикаций в социальных сетях посвящены поддержке Go-A. Поклонники со всего мира выражают свое восхищение выступлением группы.

— Пусть дух Верки Сердючки благословит Украину, потому что в этом году они удивительные!

— Все в этом выступлении было просто безумно зрелищным!

— Украина для меня лучшая в этом полуфинале. Верная своим корням, футуристическая и совершенно ненормальная — все, как я люблю.

It’s Ukraine for me this semifinal that’s for sure. True to their roots, futuristic, and totally fucking deranged — all the things that I love #Eurovision2021 — Jolanta (@BlackWidowJola) May 18, 2021

Как Украина выступила в первом полуфинале Евровидения 2021

Представитель Украины на Евровидение 2021, группа Go-A, вышел на сцену в Роттердаме под 15-м номером. Коллектив зажег зрителей бешеной энергетикой и поразил яркой постановкой концертного номера.

В основе выступления лежал обряд вождения Шума, пробуждение всего живого и начало чего-то нового. Как Украина выступила в первом полуфинале Евровидения 2021 — смотрите на Фактах ICTV.