PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Валентина Чорна |

Видео выступления Go-A на Евровидении 2021 возглавило тренды YouTube

Go-A

Видео выступления украинской группы Go-A в первом полуфинале Евровидения 2021 попало на первое место в тренды YouTube.

За несколько часов конкурсный номер Go-A набрал более 1 млн просмотров. Об этом сообщили участники группы на странице в Instagram.

Читайте
Знай наших! Группа Go-A прошла в финал Евровидения 2021

Выступление Go-A лидирует за просмотрами на фоне других участников Евровидения 2021.

Больше всего просмотров имеет только представитель России — певица Manizha. Видео ее выступления посмотрели 1,8 млн зрителей.

Реакция сети на выступление Украины на Евровидении 2021

Выступление группы Go-A в первом полуфинале Евровидения 2021 породило волну мемов и положительных отзывов. Благодаря яркому выступлению и необычному выбору песни коллективу удалось поразить всю Европу.

Реакцию сети на выступление Украины на Евровидении 2021 — читайте на Фактах ICTV.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка