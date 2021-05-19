Видео выступления украинской группы Go-A в первом полуфинале Евровидения 2021 попало на первое место в тренды YouTube.

За несколько часов конкурсный номер Go-A набрал более 1 млн просмотров. Об этом сообщили участники группы на странице в Instagram.

Выступление Go-A лидирует за просмотрами на фоне других участников Евровидения 2021.

Больше всего просмотров имеет только представитель России — певица Manizha. Видео ее выступления посмотрели 1,8 млн зрителей.

Реакция сети на выступление Украины на Евровидении 2021

Выступление группы Go-A в первом полуфинале Евровидения 2021 породило волну мемов и положительных отзывов. Благодаря яркому выступлению и необычному выбору песни коллективу удалось поразить всю Европу.

Реакцию сети на выступление Украины на Евровидении 2021 — читайте на Фактах ICTV.