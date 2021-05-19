Украинская певица Надя Дорофеева рассказала об отношениях со свекровью и показала архивные фотографии с родным отцом и отчимом.
Перед Новым годом 2021 мама Владимира Дантеса, мужа Нади Дорофеевой, переехала из Харькова в Киев. Исполнительница рассказала, что она живет недалеко от них.
Также Дорофеева призналась, что свекровь подшучивает над ней, потому что она не готовит своему супругу.
— Она всегда меня подкалывает на этот счет. Но ни разу в жизни не было никакого упрека, — поделилась Надя.
Артистка сказала, что ее свекровь святая. Поскольку никогда не приходит в гости без предупреждения и не звонит по пустякам.
— Она очень тактичная в этом плане. Я всегда у нее спрашиваю — когда вы приедете, — рассказала Надя.
Также звезда показала архивные фотографии, на которых запечатлен ее родной отец, отчим и брат. Альбом с воспоминаниями Наде подарила ее мама. Девушка призналась, что плакала, когда впервые его смотрела, поскольку ее отчим умер четыре года назад.
В фотоальбоме также был снимок Нади и ее первой учительницы по вокалу, которая поставила ей голос.
Дорофеева о первой любви и будущих детях
Артистка Надя Дорофеева рассказала о первой любви и призналась, почему у них с Владимиром Дантесом нет детей.
По словам звезды, в 16 лет у нее была безответная любовь, но она благодарна этой ситуации, поскольку через боль нашла счастье.
Также Надя рассказала, что хочет осознано подойти к вопросу детей. И подчеркнула, что карьера ее в этом плане не останавливает.
Фото: Надя Дорофеева