Украинская певица Надя Дорофеева рассказала об отношениях со свекровью и показала архивные фотографии с родным отцом и отчимом.

Перед Новым годом 2021 мама Владимира Дантеса, мужа Нади Дорофеевой, переехала из Харькова в Киев. Исполнительница рассказала, что она живет недалеко от них.

Также Дорофеева призналась, что свекровь подшучивает над ней, потому что она не готовит своему супругу.

— Она всегда меня подкалывает на этот счет. Но ни разу в жизни не было никакого упрека, — поделилась Надя.

Артистка сказала, что ее свекровь святая. Поскольку никогда не приходит в гости без предупреждения и не звонит по пустякам.

— Она очень тактичная в этом плане. Я всегда у нее спрашиваю — когда вы приедете, — рассказала Надя.

Также звезда показала архивные фотографии, на которых запечатлен ее родной отец, отчим и брат. Альбом с воспоминаниями Наде подарила ее мама. Девушка призналась, что плакала, когда впервые его смотрела, поскольку ее отчим умер четыре года назад.

В фотоальбоме также был снимок Нади и ее первой учительницы по вокалу, которая поставила ей голос.

Дорофеева о первой любви и будущих детях

Артистка Надя Дорофеева рассказала о первой любви и призналась, почему у них с Владимиром Дантесом нет детей.

По словам звезды, в 16 лет у нее была безответная любовь, но она благодарна этой ситуации, поскольку через боль нашла счастье.

Также Надя рассказала, что хочет осознано подойти к вопросу детей. И подчеркнула, что карьера ее в этом плане не останавливает.

Фото: Надя Дорофеева