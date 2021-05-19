Евровидение 2021: прогноз букмекеров после первого полуфинала

В Роттердаме прошел первый полуфинал Евровидения 2021. Как изменились ставки букмекеров — читайте на Фактах ICTV.

В международном прогнозе букмекеров на Евровидение 2021 после первого полуфинала, который состоялся 18 мая, все также лидирует представитель Италии — группа Maneskin — 23%.

На втором месте расположилась Мальта, которую представила певица Destiny — 19%. Третье место занимает исполнительница из Франции — Barbara Pravi — 18%.

Четвертую ступень заняла Исландия — 7%.

Украинская группа Go-A, которая ранее находилась на восьмом месте, переместилась на пятую ступень — 5%.

Далее идет Болгария, Швейцария — 5%, Кипр — 4%, Литва — 2%, Россия — 1%.

На последней 33 ступени с наименьшим показателем букмекеров расположилась Грузия — менее 1%.







Евровидение 2021: как изменились ставки букмекеров после первого полуфинала / 2 фотографии

Кто прошел в финал Евровидения 2021

После первого полуфинала Евровидения 2021 в финал прошло 10 участников. В первом полуфинале выступили представители 16 стран.

Также ряд стран прошли автоматически. Кто прошел в финал Евровидения 2021 — читайте на Фактах ICTV.

Фото: Eurovision