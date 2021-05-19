У королевы Великобритании Елизаветы II умер пятимесячный щенок Фергус, которого ей подарил сын Эндрю после того, как заболел принц Филипп. Причина смерти пса породы дорги пока неизвестна.

По данным The Sun, королева тяжело переживает новую потерю, поскольку она обожает собак. Сейчас она чувствует себя опустошенной.

Имя домашнему любимцу Елизавета дала в честь своего дяди Фергюса Боуз-Лайона, который погиб во время Первой мировой войны.

Теперь у королевы осталось две собаки — корги Мик и дорги Кэнди.

Елизавета II поблагодарила за поддержку после смерти мужа

Королева Елизавета II поблагодарила за поддержку и слова соболезнования, которые ей выразили в связи со смертью ее мужа, герцога Эдинбургского.

Принц Филипп умер в возрасте 99 лет 9 апреля. Для Елизаветы II потеря мужа стала сильным ударом.

Источник: The Sun