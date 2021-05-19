Состоялся первый полуфинал 65-го песенного конкурса Евровидение 2021. Представители стран удивляли не только своими песнями, но и концертными нарядами, в которых появились на сцене в Роттердаме.

Кто-то выбрал для выступления платье, кто-то брючный костюм, а кто-то и вовсе предстал на сцене с цветными волосами.

В первом полуфинале песенного конкурса выступили 16 участников, среди которых 12 представительниц прекрасного пола.

Факти ICTV підготували голосування і пропонують вам обрати найкраще вбрання виконавиць першого півфіналу Євробачення 2021.

Кто прошел в финал Евровидения 2021

В Роттердаме прошел первый полуфинал 65-го песенного конкурса Евровидение 2021. В финал прошло 10 участников.

Также ряд стран прошли автоматически. Кто прошел в финал Евровидения 2021 — читайте на Фактах ICTV.