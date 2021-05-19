Группа Go-A от Украины прошла в финал Евровидения 2021

Группа Go-A, которая представляет Украину на песенном конкурсе Евровидение 2021, прошла в финал по итогам полуфинала.

Группа Go-A выступала в первом полуфинале под номером 15. Коллектив презентовал свою песню Шум.

Идея номера группы переплеталась с текстом композиции. Коллектив пел на импровизированном плоте, украшенном светящимися декорациями. Солистка группы Go-A Екатерина Павленко была одета в яркую зеленую шубу.

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Ведущие Евровидения знатно потрепали нервы украинцам и европейским фанам Go-A, так как до последнего не оглашали их имя в списке финалистов.

Кроме того, что Украину объявляли последней, так еще и ведущие сделали затяжную паузу перед оглашением. Так или иначе, Украина в финале!

Выступление Go-A на Евровидении 2021

В первом полуфинале песенного конкурса Евровидение 2021 украинская группа Go-A выступила под 15-м номером. Музыкальный коллектив вышел на сцену с песней Шум.

Яркая графика, визуальные эффекты, хореография и зеленая шуба фронтвумен Екатерины Павленко гармонично дополнили конкурсный номер Go-A. Выступление Go-A на Евровидении 2021 — смотрите на Фактах ICTV.