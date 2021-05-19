Проживающая в России украинская певица Ани Лорак прокомментировала секс-скандал вокруг Константина Меладзе.

Звезда сказала, что ее слова были неправильно поняты, соответственно, и выводы сделаны неверные.

Мы с вами живем в эпоху общественного порицания, где можно перекрутить и извратить любое слово. Так и случилось недавно, когда были сделаны неправильные выводы из моего интервью. После которого началась необоснованная публичная травля человека, к которому я

с уважением и любовью отношусь, — к великому композитору Константину Меладзе, — сказала Лорак.

Артистка просит всех оставить эту тему в покое. Также она заявила, что добро победит.

Лорак намекнула, что Меладзе предлагал ей интим

В конце апреля Ани Лорак рассказала, почему прекратила работать с Константином Меладзе. По словам исполнительницы, та работа и условия, которые предлагал продюсер, ей не подошли.

Звезда не сказала, о чем именно идет речь, однако подчеркнула, что это личная плоскость.

После публичных заявлений Ани Лорак еще несколько артисток присоединились к ее словам и начали обвинять Константина Меладзе в приставаниях. Например, Оля Полякова и Татьяна Найник. Однако сама Лорак опровергла свое заявление.

Фото: Ани Лорак