Скандальная пара из Харькова, прославившаяся тем, что сковала себя цепью, объявила о разрыве отношений.

Александр Кудлай и Виктория Пустовитова четыре месяца были неразрывно вместе. Уже 17 июня цепь, сковывавшая парня и девушку, будет снята.

— К нашему большому сожалению, мы заканчиваем наши отношения. Это все стало нашим прошлым, к которому мы всегда будем относиться с уважением, — сообщил Александр в своих соцсетях.

Также парень опроверг слухи о том, что это шутка, призванная привлечь еще больше внимания к паре.

Мы расстались: скандальная харьковская пара снимет цепь, которой была скована 4 месяца / 3 фотографии

Он заверил, что не готов шутить с такими серьезными ситуациями.

Подписчики подсчитали, что по состоянию на 16 июня Александр и Виктория провели вместе на цепи 123 дня.

Отмечается, что цепь снимут в присутствии эксперта Книги рекордов Украины.