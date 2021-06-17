Мы расстались: скандальная харьковская пара снимет цепь, которой была скована 4 месяца

Скандальная пара из Харькова, прославившаяся тем, что сковала себя цепью, объявила о разрыве отношений.
Александр Кудлай и Виктория Пустовитова четыре месяца были неразрывно вместе. Уже 17 июня цепь, сковывавшая парня и девушку, будет снята.
— К нашему большому сожалению, мы заканчиваем наши отношения. Это все стало нашим прошлым, к которому мы всегда будем относиться с уважением, — сообщил Александр в своих соцсетях.
Также парень опроверг слухи о том, что это шутка, призванная привлечь еще больше внимания к паре.
Он заверил, что не готов шутить с такими серьезными ситуациями.
Подписчики подсчитали, что по состоянию на 16 июня Александр и Виктория провели вместе на цепи 123 дня.
Отмечается, что цепь снимут в присутствии эксперта Книги рекордов Украины.