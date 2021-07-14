Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и его жена, американская модель Кристен Пазик празднуют годовщину свадьбы. Звездная пара поженилась 17 лет назад, 14 июля 2004 года.

По этому прекрасному случаю 42-летняя Кристен поздравила своего любимого в Instagram и опубликовала романтические фото из архива.

— С годовщиной тебя, мой единственный. Спасибо за любовь, поддержку и смех. Люблю тебя, Андрей, — подписала Кристен фотографии.

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Впоследствии легендарный футболист Андрей Шевченко ответил жене на приветствие и посвятил ей трогательный пост в соцсети.

— С 17-й годовщиной, любовь моя. Спасибо за то, что делаешь каждую совместную момент особой, и спасибо, что ты рядом со мной. Я всегда буду рядом с тобой. Я тебя люблю, — написал тренер сине-желтых.

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Андрей Шевченко и Кристен Пазик поженились в американском Вашингтоне. Тогда еще Шевченко выступал за итальянский клуб Милан.

Сейчас супруги воспитывают четырех сыновей Джордан (2004 года рождения), Кристиан (2006), Александр (2012) и Райдер-Габриэль (2014).

Фото: Кристен Пазик