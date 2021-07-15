Солист Хора Турецкого Борис Горячев умер от коронавируса в возрасте 50 лет.

Как сообщили в коллективе, Горячев три недели боролся с Covid-19. Однако, к сожалению, болезнь оказалась сильнее артиста.

— Друзья, с большой раной на сердце сообщаем вам ужасную новость — Бориса Горячева с нами больше нет. 3 недели он боролся с этой заразой. Мы молились и надеялись на чудо. Но коронавирус оказался сильнее.

Борис Горячев родился 7 октября 1971 года в Москве. В 2003 году он стал вокалистом Хора Турецкого (российский музыкальный коллектив, который основал народный артист РФ Михаил Турецкий, — Ред.).

Источник: Хор Турецкого

Фото: Хор Турецкого