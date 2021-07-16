16 июля чемпион мира и призер Олимпиады-2016 по художественной гимнастике Анна Ризатдинова отмечает 28-летие. Празднует день рождения украинская гимнастка в Турции.

По этому случаю Ризатдинова рассказала о жизненных достижениях вне спорта и сравнила себя с той девушкой, которой она была несколько лет назад.

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— Анализируя себя, стала замечать, что Аня в 23 года и сейчас — это два разных человека. Но принято считать, что чем старше мы становимся, тем хуже. Мол девушка интересная и привлекательная только в 21-23, а дальше она никому не нужна. Но это ерунда, — делится Анна.

По словам гимнастки, они только сейчас приобретает ту женственность и гармонию, к которой стремилась всю жизнь.

— Я уже не та наивная девочка, которая не умела говорить нет. Не верю в сказки, но верю в любовь, — написала Ризатдинова.

Как добавила Анна, за 17 лет в большом спорте она получила колоссальный опыт в отношениях.

— Я поняла, как и что с первого раза. Поняла, что правильность которой меня учили родители, никому не нужна. В этом мире надо выживать и каждый сам за себя, — добавила спортсменка.

Также Анна объяснила, что после получения олимпийской медали, она начала искать себя, реализовываться и поняла, что в жизни надо полагаться только на себя.

— Я уверенно могу сказать, что горжусь собой, — написала Ризатдинова.

Фото: Анна Ризатдинова