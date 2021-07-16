Это конец: Мишина заявила о расставании с Эллертом

Главная героиня романтического реалити Холостячка Ксения Мишина заявила о разрыве отношений с Александром Эллертом. Об этом актриса написала в Instagram.

— Мы больше не пара, это мое остаточное решение. Если бы я писала книгу об этом годе своей жизни, на нее бы сняли драму.

По словам Мишиной, расставание произошло неожиданно, но навсегда. Она поняла, что Александр Эллерт больше не должен иметь никакого отношения к ее жизни.

Актриса попросила подписчиков не ставить вопросов по поводу разрыва отношений и уважать ее личное пространство.

— Дайте мне возможность прожить это экологически и поддержите меня своей тишиной.

Еще недавно пара публиковала в соцсетях совместные фотографии. Сейчас Александр Эллерт пока никак не прокомментировал расставание с Мишиной. Известно, что сейчас он отдыхает на море вместе с мамой и отчимом.

Отношения Эллерта и Мишиной начались на романтическом реалити Холостячка, где актриса была главной героиней. В финале шоу Ксения выбирала Александра Эллерта, вторым претендентом на ее сердце был Алексей Тригубенко.

После проекта пара начала жить вместе. В июне Мишина и Эллерт показали парные татуировки в форме сердец.