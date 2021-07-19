Пятая ракетка мира Элина Свитолина показала фото утра перед свадьбой. На днях украинская спортсменка вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса.

— Свадебный утро. Наверное, самый нервный момент в этот день… когда ты хочешь, чтобы все было абсолютно идеальным — макияж, прическа, платье, обувь, фотографии, видео и многое другое. Почти невозможно получить удовольствие от всего процесса, — написала Свитолина.

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16 июля Свитолина и Монфис стали мужем и женой. Церемония состоялась в швейцарском городе Ньон.

Вскоре после свадьбы спортсменка сменила фамилию в социальных сетях. Теперь она подписана как Элина Монфис.

Днем ранее, 15 июля, теннисистка и ее жених анонсировали свадьбу во французской Ривьере.

Также к свадьбе пара выложили на страницах в соцсетях фото, в частности теннисистка подписала: Последний пост как мисс Свитолина.

Пара объявила о помолвке в апреле этого года. Тогда же Свитолина в соцсетях сообщила, что она получила предложение руки и сердца.

Встречаться теннисисты начали в 2019 году, когда Монфис приехал гостить в родной город Свитолиной — Одессу.